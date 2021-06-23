لالش.بلاد لا تقبع على خرائط الحقد

2021/06/23 | 10:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتغزل القمر بأشعاري

وفي موانئ عينيك يتعانقان..

لينيرا الدربً لولادة بداياتٍ جديدة

للسلم و الأمان ..

تنسينا الماضي ومواجعه ،

وسط إبتهاجات تمزق قلب الليل

لنحتسي من صبح الله شرابا

كأنه شهد ينبع من الجنان ..

لنكمل مشوار وطن ..

رسمه الحزن مطرا ،

طائر خير وحنان ..



!!

*** ***

الفقراء نقشوا الوطن روضة بجمال الاقحوان ..

اللصوص ..اضرموا النار فيه

كي يسكت هواه..

وها هو الآن يتسكع في قلوب فقراء

يعذبهم الحرمان ..

ويتحدى النار فوق بيادر الحزن والاشجان ..

وطني..



يانبض الشعر

وياهديل صباحات شيخانية

تدحرج الصمت الرهيب

على ارصفة جنون بلا عنان..!!

*** ***

من الشيخان* صوب لالش**

بلاد شمس وآيات مترعة بالخلود ،

نوافذها نرجس في قلب الكوردي ،

لالش.بلاد لاتقبع على خرائط

الحقد والقتل وشظايا ليالي القتلة ،

اطفال لالش يراقصون الغيوم مطراً..

يحاورون السماء شهداً..

يفهمون طلاسم الانسان ..

لكن..! حرائق البكاء تتستر

على حناجر عشاق لالش !

سنبحر صوب (الشيخ حسن)***

لنوقد شموعا من زيت الزيتون ..

سنقطع الطرق علّنا نصل حافات البعد..

ويغني(صديق شرو)**** بملئ حنجرته

سارجع لكم !!

*** ***

سترحل مواويل الحداد..

سيأخذنا المدى لأحلامنا القديمة..

لشوق تراب يستجمع شذى حكاياته..

ستزهر قصائد الحرية..

وقتها..



كل الطرق ستصبح كأقواس قزح

صوب الشيخان ولالش ،

وفي راحات ايادينا شموع سلام ..

وفي فضاءات القلب صورة للحياة ..

ممتطين صهوة يوم جديد

في وادي لالش !!

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الشيخان ..مدينة التعايش السلمي والتي تنتمي قرية الشاعر (الشيخ حسن ) لها.

لالش..مزار ديني والاكثر قداسة للايزديين وفيه قبر الشيخ عدي بن مسافر ويعد حج الايزديين.

الشيخ حسن ..القرية التي ولد فيها الشاعر في كوردستان العراق.

صديق شرو ..شاعر كوردي راحل ويعد توأم الروح للشاعر ومعلم الشاعر.

PUKmedia / بدل رفو / غراتس - النمسا

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