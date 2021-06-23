ذي قار.. وقفة احتجاجية لقضاة تعرضوا الى اعتداء من متظاهرين

2021/06/23 | 10:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم قضاة وموظفو رئاسة محكمة استئناف ذي قار وقفة احتجاجية اليوم الاربعاء،

وقال المركز الاعلامي في رئاسة استئناف ذي قار ان قضاة وموظفي رئاسة المحكمة نظموا "وقفة احتجاجية بعد الاعتداء الذي تعرضت له رئاسة المحكمة من قبل بعض المتظاهرين المنفلتين في المحافظة".

وأضاف ان "المحتجين استنكروا هذا الاعتداء السافر على المؤسسة القضائية في المحافظة، واعتبروها سابقة خطيرة ويجب معاقبة مرتكبيها"، واضاف ان "الوقفة شارك فيها جميع القضاة وموظفو الرئاسة للتنديد بهذا الاعتداء".

PUKmedia / المركز الاعلامي لمجلس القضاء

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