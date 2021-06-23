2021/06/23 | 10:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، أن تكون درجات الحرارة أربعينية في بغداد والمحافظات ليوم غد الخميس.والجدول أدناه يبين درجات الحرارة لكل محافظة:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجات حرارة أربعينية..



تعرف على حالة الطقس ليوم غد المركز الخبري الوطني.

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