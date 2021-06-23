انتفاضة الجوع والغضب التشرينية والانتخابات القادمة - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/23 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الأسباب والدوافع لحركة جماهير انتفاضة الجوع والغضب التشرينية إدراكهم ووعيهم للواقع المؤلم والمأساوي الذي يعيشونه فكان السبب والدوافع لحركتهم الجماهيرية الواسعة من أجل تغيير ذلك الواقع إلى واقع جديد يرفع عنهم معاناتهم كالفقر والجوع والبطالة عن طريق تغيير الواقع السياسي والاقتصادي الذي سبب لهم المعاناة والمآسي والفقر والجوع والبطالة وأصبح أملهم في التغيير من خلال الانتخابات المبكرة في تشرين الأول ......





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