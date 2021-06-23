القبض على على عصابة تبتز المواطنين في ميسان

2021/06/23 | 10:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت قوة من وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، القبض على عصابة خارجة عن القانون في ميسان تبتز المواطنين بالتهديد والاغتيال ومساومتهم بدفع مبالغ مالية.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، انه “من خلال متابعة عناصر الجريمة المنظمة والعصابات الخارجه عن القانون وبعد ورود بلاغ من احد المواطنيين بأستهداف منزله بواسطة رمانة يدوية وعلى اثر […]

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