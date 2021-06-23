لجنة الصحة تعلن عن عدد المتعيينين من الملاكات الطبية

2021/06/23 | 10:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد كشفت لجنة الصحة البرلمانية اليوم الأربعاء 23 حزيران 2021 ان تم 58727 خريجاً من الملاكات الطبية والصحية والتمريضية تم تعيينهم في الفترة القليلة الماضية.واعلنت الصحة النيابية عن إرسال الكتاب الرسمي إلى مجلس الخدمة الاتحادي لتعيين 7 آلاف من الملاكات الصحية الساندة.وتاتي هذه الخطوة من قبل وزارة الصحة و لجنة الصحة …

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