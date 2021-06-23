موسكو تدعو واشنطن وحلفاءها للتخلي عن التدريبات في البحر الأسود

2021/06/23 | 10:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن “حجم تدريبات Sea Breeze الأمريكية الأوكرانية في البحر الأسود، يزيد من خطر وقوع حوادث غير مقصودة في البحر الأسود”.

ووفقاً لقناة “روسيا اليوم”، ذكرت السفارة، أن روسيا لهذا السبب، تدعو الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التخلي عن هذه المناورات.

وأضافت السفارة، في تغريدة على “تويتر”: “لا يتوافق الحجم والطبيعة العدوانية الواضحة لهذه المناورات بتاتا، مع المهام الأمنية الحقيقية في منطقة البحر الأسود”.

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