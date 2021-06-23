انخفاض جديد لأسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات

2021/06/23 | 10:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، ليوم الاربعاء، (23 حزيران 2021)، بحسب رصد مختصين.

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بغداد - بورصة الكفاح147,550....السعر في الصيرفات ( تقريبي)147,000148,000———————————————-اربيل / بورصة147,750——————————البصرة / بورصة147,700-—————————-الموصل / بورصة147,800——————————-النجف / بورصة147,650

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