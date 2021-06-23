كاتب مذكرات ملكية: دوق ودوقة كمبردج رفضا التحدث إلى هاري خوفا من التسريب

2021/06/23 | 10:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كاتب المذكرات الملكية روبرت لايسي إن دوق ودوقة كمبردج الأمير وليام وكيت ميدلتون لم يتحدثا إلى الأمير هاري بعد جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، في أبريل الماضي، خوفا من تسريب المحادثة.

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