ناظم: حصة اقليم كوردستان من الموازنة سترسل قريباً

2021/06/23 | 10:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الثقافة المتحدث بإسم مجلس الوزراء الدكتور حسن ناظم، ان حصة اقليم كوردستان من الموازنة والتي اقرها مجلس الوزراء سترسل قريبا.

وقال حسن ناظم خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان قرار تحديد حصة اقليم كوردستان هو قرار صدر من مجلس الوزراء وهو عبارة عن منح سلفة لتسديد الرواتب في اقليم كوردستان.

واضاف: ان ارسال الحصة سيكون قريبا وماتبقى هو العامل الفني والاجراء الفني لتوفير تلك الاموال الى حكومة اقليم كوردستان، مشدد على ان مجلس الوزراء عندما اتخذ هذا القرار قام باحتساب الجانب الانساني، لانه هناك الكثير من الموظفين في اقليم كوردستان لم يستلموا رواتبهم منذ شهور ونحن مسؤلين عن توفير هذه الاموال لتسديد رواتب الموظفين.

هذا وقرر مجلس الوزراء الاتحادي، خلال اجتماعه السابق بمنح حكومة اقليم كوردستان 200 مليار دينار شهريا كسلفة لتسديد رواتب الموظفين على ان ينفذ هذا القرار باثر رجعي اعتبارا من 1/1/2021.

PUKmedia خاص

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