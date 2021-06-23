2021/06/23 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني نشر موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة، قائمة أعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تصدرت هذه القائمة مدينة عربية بينها ثلاث مدن عراقية.وبحسب موقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلاث مناطق عراقية ضمن قائمة 10 مدن الأعلى حرارة بالعالم المركز الخبري الوطني.

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