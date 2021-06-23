الدولار يسجل أنخفاضا جديدا في الاسواق المحلية

2021/06/23 | 10:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، ليوم الاربعاء، (23 حزيران 2021)، بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 147,550 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 147,000 148,000 ———————————————- اربيل / بورصة 147,750 —————————— البصرة / بورصة 147,700 -—————————- الموصل / بورصة 147,800 ——————————- النجف / بورصة 147,650

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