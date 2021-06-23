البيت الأبيض: خطة بايدن الاقتصادية تحقق نجاحاً

2021/06/23 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الشهادة التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في الكونغرس، الثلاثاء، تظهر أن خطة الرئيس جو بايدن الاقتصادية تحقق نجاحاً.

وأضاف المسؤول قائلا: “كم تعلمون فإننا لا نعقب على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، لكن أحدث توقعاتهم الأسبوع الماضي تعيد تأكيد أن خطة الرئيس بايدن الاقتصادية تحقق نجاحاً.

وتابع “أمريكا تتحرك للأمام مجدداً وهو ما كرره رئيس مجلس الاحتياطي في شهادته في الكونغرس”.

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