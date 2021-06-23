العراق يعتزم حماية خطوط نقل الطاقة باستخدام طائرات مسيرة

2021/06/23 | 11:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الداخلية العراقية عن إجراءات لحماية خطوط نقل الطاقة، مشيرة إلى وجود توجه لاستخدام الطائرات المسيرة لتحقيق ذلك.وقال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء، إن لدى مديرية شرطة الطاقة …

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