رئيس الفيدرالي: لن نسارع برفع أسعار الفائدة بسبب مخاوف التضخم

2021/06/23 | 11:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه لن يتم إتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة بسبب فقط المخاوف من زيادة معدل التضخم.وقال جيروم باول في جلسه استماع أمام لجنة بالكونجرس، اليوم الثلاثاء: "لن نرفع أسعار الفائدة …

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