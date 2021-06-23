تفجير ارهابي يطال برجين لنقل الطاقة الكهربائية بين بغداد وصلاح الدين

2021/06/23 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مسؤول حكومي في صلاح الدين اليوم الاربعاء بانقطاع التيار بتفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بين العاصمة بغداد وحدود محافظة صلاح الدين من قبل مجهولين ما سبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن 3 وحدات ادارية .وقال قائممقام قضاء … Readmore

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