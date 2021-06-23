الأرجنتين تتوصل لاتفاق مع دائنيها في نادي باريس

2021/06/23 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان الثلاثاء أنّ بلاده توصّلت إلى اتفاق مع دائنيها في نادي باريس سيجنّبها التخلّف عن سداد ديون تستحقّ في 31 تمّوز/يوليو وسيعفيها مؤقّتاً من سداد ملياري دولار.وقال غوزمان خلال مؤتمر صحافي في بوينوس آيرس … Readmore

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