صدور مذكرات قبض بحق المتجاوزين على القضاء.. والأخير يصدر بيانا

2021/06/23 | 11:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت محكمة تحقيق الناصرية، الاربعاء، اصدارها مذكرات قبض بحق "المتجاوزين على القضاء" في محافظة ذي قار.

وقال اعلام القضاء في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 حزيران 2021)، ان "محكمة تحقيق الناصرية أصدرت مذكرات قبض وفقا لاحكام المادة (226) من قانون العقوبات بحق عدد من المتجاوزين على القضاء أثناء لقاءهم برئيس محكمة استئناف ذي قار".

وأضاف البيان، ان "محكمة تحقيق الناصرية اتخذت الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين انتهكوا حرمة المحكمة وتجاوزوا على كادرها أثناء الدوام الرسمي يوم أمس الثلاثاء"، لافتا الى "الايعاز إلى الجهات الأمنية بتنفيذ مذكرات القبض".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، امس الثلاثاء، استنكاره للأفعال غير السلمية التي استهدفت دار القضاء في محافظة ذي قار، فيما وجه باتخاذ الإجراءات بحق من قام بذلك.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقىNRT عربية نسخة منه، أنه "بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢ قام مجموعة من المواطنين بالتظاهر أمام مبنى رئاسة استئناف ذي قار، مقر رئاسة القضاء في المحافظة، وإزاء إصرارهم على مقابلة رئيس الاستئناف للاستماع لوجهة نظرهم، تم السماح لهم بالدخول إلى المبنى واللقاء بهم في مكتبه لغرض الاستماع إلى مطالبهم لتنفيذ ما يمكن منها ضمن اختصاص القضاء".

وأشار البيان إلى أن "بعضهم تجاوز بسلوكه الأسلوب السلمي في طرح المطالب، وبدرت منهم ألفاظ وأفعال لا تليق بمن لديه مطالب مشروعة، سيما وأن القضاء مؤسسة مدنية، واجبها تطبيق القانون وفق ما يعرض عليها من وقائع وأدلة"، مبينا أن "القرارات التي تصدر من القضاء في حال عدم القناعة بها، يتم الطعن بها وفق القانون لدى جهات الطعن التي حددها القانون، وأنه ليس من مهام القضاء القيام بأعمال الجهات الأمنية والتحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية التي تضطلع بموجب القانون بمهمة جمع الأدلة وتعقب المتهمين بمختلف الجرائم للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء".

وأضاف، أن "إجراءات التحقيق والمحاكمات تخضع لتقدير القضاة على وفق ما يرسمه القانون، وليس على وفق تقدير أطراف العلاقة وتقييمهم لما يقدم للقضاء".

وأكد البيان أن "مجلس القضاء الأعلى يستنكر الأفعال التي قام بها البعض في محافظة ذي قار، هذا اليوم، تجاه دار القضاء في المحافظة"، مؤكدا أنه "تم الإيعاز إلى جهات التحقيق والجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من خالف القانون بارتكاب هذه الأفعال غير الحضارية".

ودعا المجلس "الجهات الأمنية في المحافظة للقيام بدورها في حفظ أمن مؤسسات الدولة ومنها القضاء، من الظواهر الشاذة عن المجتمع العراقي".

وكان والد المغدور الناشط في تظاهرات الناصرية "ازهر الشمري"، قد شن هجوما لفظيا على رئيس محكمة استئناف ذي قار، على خلفية عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين في المحافظة.

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