اخر ما سجلته اسعار الدولار امام الدينار في السوق المحلية

2021/06/23 | 11:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي ما بين (1480 -1470) للدولار الواحد في السوق المحلية.

وجاءت اسعار الصرف لليوم (23 حزيران 2021) كالتالي:

السعر في الصيرفات ( تقريبي): 147,000 148,000

اربيل / بورصة 147,750

البصرة / بورصة 147,700

الموصل / بورصة 147,800

النجف / بورصة 147,650

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينار لكل دولار.

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