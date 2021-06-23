محترف كرة سلة أميركي يسرد مأساته في الاعتقال السري بالصين

2021/06/23 | 11:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر لاعب كرة سلة أميركي محترف 18 كيلوغراما من وزنه، وأُجبر على أكل أرز مليء بالحشرات، خلال فترة ثمانية أشهر في الحبس الانفرادي الصيني، العام الماضي، ووصفتها صحيفة وول ستريت جورنال بـ"المروعة".

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