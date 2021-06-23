وفاة قاض كبير في بغداد بعد صراع مع المرض

2021/06/23 | 11:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، وفاة رئيس محكمة استئناف الأنبار الاتحادية في بغداد بعد صراع مع المرض.

ونعى رئيس المجلس فائق زيدان، في بيان 23 حزيران/يونيو، القاضي حميد نوري بديوي.

وقال زيدان، إنّ "الفقيد الراحل كان علم من أعلام القضاء متميزاً بأدائه القضائي ومعروفة بشجاعته وكفاءته لا تأخذه في الحق لومة لائم، وسوف تبقى ذكراه راسخة في تاريخ المؤسسة القضائية".

من جانبه قال محافظ الأنبار في بيان، إنّ القاضي توفي، صباح اليوم في العاصمة بغداد بعد صراع مع المرض.

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