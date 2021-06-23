السويد تؤكد دعمها لقوات البيشمركة

2021/06/23 | 11:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار زيارته الرسمية الى السويد، التقى دابان شدله نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، مع وزير الدفاع السويدي بيتر هولكفيس.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره شورش قادر ممثل حكومة اقليم كوردستان في السويد، مناقشة دعم قوات البيشمركة والمستجدات السياسية والامنية والاوضاع الراهنة في اقليم كوردستان والعراق.

واكد وزير الدفاع السويدي التزام بلاده بمحاربة تنظيم داعش الارهابي في اطار التحالف الدولي، وقال: نحن مستعدون لارسال مستشارين ومختصين عسكريين لتدريب قوات البيشمركة في اي وقت.

واضاف: ان المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي معركة عالمية وليست معركة الكورد وحدهم مع هذا التنظيم الارهابي.

من جانبه، اكد نائب مسؤول دائرة العلاقات الخارجية، ان امن واستقرار اقليم كوردستان يرتبط بالمجتمع الدولي واوروبا، واذا لم يتصدى الكورد لتنظيم داعش وباقي التنظيمات الارهابية فان المخاطر ستصل الى ابواب الدول الاوربية.

واكد دابن شدله، ضرورة ان تقوم اوروبا بشكل عام والسويد بشكل خاص بالمساعدة في مواجهة تنظيم داعش الارهابي والمجاميع التي تهدد الانسانية، وشدد على انه ورغم الازمات المالية والسياسية والصحية، لا ان الامن والاستقرار لدى اقليم كوردستان اهم من كل شيء وقوات البيشمركة اصبحت درعا لحماية الانسانية والمجتمع الدولي.

PUKmedia ترجمة

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