القبض على اثنين من المتهمين بالقتل في بغداد

2021/06/23 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين بالقتل في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجرائم قتل ضمن منطقتي الشعب والحبيبة في العاصمة بغداد".

واشارت المديرية الى، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا واعترفا صراحةً عن ارتكابهما الجريمة، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

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