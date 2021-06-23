2021/06/23 | 11:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بعد أن تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بالإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر لبعض الوقت، على الرغم من أن المكاسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار الذهب بالسوق العالمية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الذهب بالسوق العالمية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار الذهب بالسوق العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).