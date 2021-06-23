2021/06/23 | 11:50 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 23 يونيو 2021 | 11:24 صباحاً | عدد القراءات : 21

طقس غدا درجات حرارة مرتفعة في بغدد والمحافظات

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأربعاء، أن تكون درجات الحرارة أربعينية في بغداد والمحافظات ليوم غد الخميس.

والجدول أدناه يبين درجات الحرارة لكل محافظة:

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