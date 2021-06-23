رئيس إقليم كردستان سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث التعاون المشترك

2021/06/23 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

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وصل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان في زيارة رسمية.

وأعلنت رئاسة الإقليم في بيان، أن الرئيس نيجيرفان البارزاني سيلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، وسيبحث معه في العلاقات بين الأردن وإقليم كردستان والعراق، ومجالات التعاون وآخر التطورات بالمنطقة .

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