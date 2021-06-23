خبراء: الاستقرار الاقتصادي سيؤدي في النهاية إلى الاستقرار السياسي

2021/06/23 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

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دعا خبراء الى استخدام الإصلاح التدريجي ومكافحة الفساد للوصول الى الاستقرار الاقتصادي، والذي سيؤدي في النهاية إلى الاستقرار السياسي، في العراق

وأوضح الخبراء أن إصلاح الفساد يحتاج إلى تغيير الأفراد والفكر، والمؤسسات، مستبعدين أن تكون هناك نتائج إيجابية في السنوات الأولى.

وعزا الخبراء استشراء الفساد في العراق الى التدخل الإيراني وعدم وجود مؤسسات فاعلة حقيقية، معتقدين ان تواجد مؤسسات متخصصة في مكافحة الفساد ومتابعة الأموال، ستدعم متخذي القرار، وبالتالي سيؤدي إلى استقرار تدريجي يبدأ باستقرار اقتصادي ثم استقرار سياسي.

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