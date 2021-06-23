بولوك يدعو الى إصلاح العراق خطوة خطوة وعدم الصدام مع الفاسدين

2021/06/23 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى المستشار السابق لوزارة الخارجية الأميركية، ديفيد بولوك ان الفساد في العراق أدى إلى عدم استقرار البلاد، داعيا الى الإصلاح خطوة خطوة وعدم الصدام مع الجهات الفاسدة.

وقال بولوك ان المستويات المرتفعة للفساد وغياب المساءلة والشفافية هي اهم أسباب ضعف سيادة القانون، مشيرا الى ان الفساد في العراق أصبح عاملاً رئيسيًا في منع حل التحديات.

وأوضح بولوك أن الخطوة المهمة في تنفيذ سياسة مكافحة الفساد هو التنسيق مع المنظمات الدولية ودول أخرى من أجل فرض قيود أو ربما عقوبات على المفسدين عبر البنوك الدولية، فضلا عن إلغاء الرخصة للنظم الفاسدة للمشاركة في المؤسسات المالية الدولية.

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