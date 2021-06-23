2021/06/23 | 11:56 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير دفاع روسيا يكشف أخطر تهديد في الشرق الأوسط وإفريقيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/23 | 11:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير دفاع روسيا يكشف أخطر تهديد في الشرق الأوسط وإفريقيا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير دفاع روسيا يكشف أخطر تهديد في الشرق الأوسط وإفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).