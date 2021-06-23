تراجع آخر لأسعار الدولار في محافظات الوسط والجنوب.. مستمر بالانخفاض

2021/06/23 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

شهدت أسعار الدولار، اليوم الأربعاء، انخفاضا جديدا في المحافظات الجنوبية.

وبلغ سعر الشراء 14350 دينارا للمئة دولار، فيما وصل سعر البيع إلى 14850 دينار.

أما في المحافظات الشمالية فقد بلغ سعر الشراء 147500 دينار للمئة دولار، وبلغ سعر البيع 14800.

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