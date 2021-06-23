تسجيل 157 اصابة جديدة بكورونا في ديالى

2021/06/23 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "دائرة الصحة قامت بفحص ١٤٤٦ مسحة جديدة، وظهر منها ١٥٧ مسحة موجبة، فيما لم تسجيل أي حالة إصابة من الكوادر الطبية والصحية ، وكذلك عدم تسجيل أي حالة وفاة".

وأضاف، انه "يبقى إجمالي الوفيات ٣٣٥ وفاة، مشيرا الى تسجيل ١٧٣ حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٥١٠٨٩ حالة وبنسبة ٩٨٪ من الحالات".

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