في ميسان.. القبض عصابة تبتز المواطنين بالتهديد والاغتيال

2021/06/23 | 11:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على عصابة خارجة عن القانون في ميسان تبتز المواطنين بالتهديد والاغتيال ومساومتهم بدفع مبالغ مالية.وذكرت الخلية، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “من خلال متابعة عناصر الجريمة المنظمة والعصابات الخارجه عن القانون وبعد ورود بلاغ من احد المواطنيين بأستهداف منزله بواسطة رمانة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ميسان..



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