المجمع الفقهي يعرض رؤيته الشرعية في بعض القوانين امام اللجنة القانونية النيابية

2021/06/23 | 11:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستضافت اللجنة القانونية في مجلس النواب اعضاء في الهيئة العليا في المجمع الفقهي العراقي، لمناقشة مقترحات مشاريع قوانين معروضة على اللجنة.وقال ببان للمجمع وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “بدعوة من الدكتور ريبوار هادي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب شارك الاستاذ الدكتور عبد الكريم الخزرجي والدكتور طه الزيدي عضوا الهيئة العليا …

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