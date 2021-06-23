2021/06/23 | 11:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن الدرجات الوظيفية المخصصة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية.وذكرت اللجنة، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزارة المالية خصصت لوزارة الصحة 65805 درجة وظيفة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية بكتابها المرقم 6143 بتاريخ 2021/4/22 ، وتم تعيين خريجي عام 2018-2019 بواقع 29502 خريجاً، وتم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الصحة تصدر توضيح حول الدرجات الوظيفية الخاصة بالكوادر الصحية والطبية first appeared on النور نيوز.

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