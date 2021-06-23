مفوضية حقوق الانسان في العراق تعقد اجتماعا دوليا لمناقشة رفع تصنيف العراق الى الفئة(A) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان

2021/06/23 | 11:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اجتماعا دوليا مع (SCA) لمناقشة رفع تصنيف العراق الى الفئة(A) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان".وذكر بيان للمفوضية "ان رئيس المفوضية عقيل المنصوري الموسوي تراس اجتماعا مهما" لمناقشة طلب العراق برفع تصنيف المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق (IHCHR) من فئة(B) الى (A) مع اللجنة الفرعية للاعتماد(SCA) التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في جنيف (GANHARI) بحضور اعضاء مجلس المفوضين عبر الاون لاين.وتعتبر المؤسسات الوطنية الحاصلة على حالة اعتماد "A" مؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي يتبع المفوضية السامية لحقوق الانسان ومقرها (جنيف) ، ولها الحق في التصويت وتقلد المناصب في التحالف./انتهى9

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