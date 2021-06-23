2021/06/23 | 11:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت قيادة شرطة ديالى عن القبض على /38 / مطلوبا بينهم / 3 / وفق قانون مكافحة الارهاب وضبط / 4 / عجلات مخالفة للقانون .وذكرت القيادة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه اليوم ان قوات مشتركة من شرطة ديالى القت القبض على /38 / مطلوبا في مناطق بعقوبة والخالص وبني سعد وهبهب وجلولاء وابي صيدا .واضافت ان مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من ضبط / 4 / عجلات محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد ولاتحمل أوراقا اصولية./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على / 38 / مطلوبا وضبط / 4 / عجلات مخالفة للقانون في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على / 38 / مطلوبا وضبط / 4 / عجلات مخالفة للقانون في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).