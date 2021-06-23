2021/06/23 | 12:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تشكّل كولومبيا موطناً لنحو 20 بالمئة من أنواع الفراشات في العالم، وهي تالياً صاحبة الرقم الأعلى بين الدول في هذا المجال، وفقاً لدراسة نشرها الثلاثاء متحف التاريخ الطبيعي في لندن.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف الدولة صاحبة أكبر عدد من الفراشات بالعالم المركز الخبري الوطني.

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