حشرجة مزمنة - بتول حميد

2021/06/23 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بتول_حميد لم يعلمني أحد كيف أجرد حزني من ابتسامته المستعارةأو كيف تقف روحي كأشجار المقبرة..من السهل أن تكتب: “لقد نجتْ من الموت” ويضمر صوتك “ولم تعد حية”..***‏أبتسم بمرارة كلما عصفت ذكرى ماكرة في قلبيوبحجة الشعر أكمش موضعه لئلا تطير…***لم أتغير كثيراًربما..زاد وزنيبضع كيلوات صغيرةشعري الطويلاستراح على الكتفينفي خدي الأيمناختباء ......





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