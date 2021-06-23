العقلُ والمادة … وعقابُ المرايا - فاطمة ناعوت

2021/06/23 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت ثمّة مذهبٌ سيكولوجي، أو مزعم، اسمه "Mind over Matter".



بما يعني قدرة العقل البشري على التحكّم في المادة.



الموجوداتُ من جماد وعناصر، وحتى القيم المجرّدة، تغدو تحت سيطرة العقل، بعد إخضاعها لعمليات معقدة من التركيز الشديد.



أجرى قسمُ علم النفس بجامعة أوتاوا تجاربَ لدراسة تلك الظاهرة وخرجوا بنتائج طريفة مثل النجاح في إخضاع حجر النرد وإجباره على السقوط على وجه معين حدّدوه سلفًا.



يُطلب من المشاركين ا ......





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