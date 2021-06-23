الأوكسيتوسين والحياة الاجتماعية - محمد عبد الكريم يوسف

2021/06/23 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_الكريم_يوسف بقلم جيرمي أدم سميثترجمة محمد عبد الكريم يوسفلقد وجد بحث جديد أن الأوكسيتوسين لا يربطنا الأمهات والعشاق والأصدقاء فحسب، ولكنه يلعب دورا في استبعاد الأخرين من تلك الرابطة .



يسمى الأوكسيتوسين مسميات عديدة منها : " هرمون الاحتضان " و " هرمون العطلة " و "الجزيء الأخلاقي" ، ويبدو أنه سوف يحصل على القائمة الأولى في الألقاب العالمية فهو بغض النظر عن التسميات "هرمون التوافق" ، ويطلق عليه في ا ......





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