2021/06/23 | 12:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية لتربية بابل “مرحلة السادس الابتدائي“، للطلبة الخارجيون ومحو الامية / الدور الاول.

http://‏https://drive.google.com/file/d/1t2aUieVnitJFq-9w2ZZ7aiYazWl2aLFP/view?usp=sharing

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