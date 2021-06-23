اعلنت وزارة التربية، النتائج النهائية لتربية بابل “مرحلة السادس الابتدائي“، للطلبة الخارجيون ومحو الامية / الدور الاول.
http://https://drive.google.com/file/d/1t2aUieVnitJFq-9w2ZZ7aiYazWl2aLFP/view?usp=sharing
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