توجيه من وزير الداخلية إلى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة

2021/06/23 | 12:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

من أجل مواكبة التطور العلمي والإلكتروني والسعي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بإضافة خدمة الـ (SMS) إلى الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية ابتداءً من الأسبوع القادم، خلال الحجز وعند اتمامه، وتبليغ المواطن بموعد الحجز والمراجعة من الدائرة المعنية، وسنواصل العمل لمنع أصحاب النفوس الضعيفة من استغلال المراجعين، وهذا اقل واجب نقدمه لأبناء هذا الوطن الذي يستحق أن يكون في مصاف الدول المتقدمة، شكراً لجميع الجهود التي تعمل بحرص ومهنية.عثمان الغانميوزير الداخلية

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