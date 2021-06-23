2021/06/23 | 12:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف حساب "بي تي في"، في موقع "تويتر"، أنه تم إحباط محاولة تخريب استهدفت مبنى لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

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