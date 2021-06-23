تحضيراً للبطولة العربية .. منتخب الناشئين يُعسكر في السليمانية

2021/06/23 | 12:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرنا صباح اليوم الثلاثاء وفد منتخبنا الوطني للناشئين صوب محافظة السليمانية للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً وأستعداداً للبطولة العربية المزمع أقامتها في تونس مطلع شهر اب المقبل ،

وقبيل مغادرتهِ العاصمة بغداد أجتمع رئيس الأتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة السيد جميل العبادي بالوفد المغادر وحث اللاعبين على الأجتهاد أكثر والتركيز في تدريباتهم من أجل الوصول للجاهزية التامة قبيل دخولهم البطولة العربية ،

على جانب متصل شكر السيد العبادي معالي وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ووزارتهِ على تسهيل مهمة ليوث الرافدين والمساهمة بتوفير كافة مستلزمات النجاح من أجل صنع الأنجاز .



يذكر أن منتخبنا الوطني للناشئين كان قد نال برونزية البطولة السابقة وألتي أقيمت احداثها في العاصمة الأردنية عمان في ايلول من العام 2019.

PUKmedia عن اعلام اتحاد كرة الطائرة

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