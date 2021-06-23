الاتحاد الوطني والتغيير يبحثان التنسيق المشترك في خورماتو

2021/06/23 | 12:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من تنظيمات حمرين برئاسة كريم شكر وعضوية عدد من كوادر المركز، مقر حركة التغيير في قضاء خورماتو وكان في استقبال الوفد ملا برهان مسؤول الحركة وعدد من كوادر الحركة في القضاء.

وقال كريم شكر مسؤول مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني في تصريح خاص لـ PUKmedia: هذه الزيارة جاءت للتاكيد على التعاون والعمل المشترك، نحن نحتاج الى العمل بروح واحدة في قضاء خورماتو لكي نؤكد كوردستانية المدينة، وأيضا تم التأكيد على العمل ببنود الأتفاق الموقع بين الأتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير لتشكيل تحالف كوردستان.

وأضاف: ان قضاء خورماتو يحتاج الى التنسيق والعمل المشترك بين الأحزاب الكوردستانية لان الكورد يحتاجون الى العمل معاً وبصف واحد للدفاع عن حقوقهم المشروعة.

PUKmedia/ عمر آواره/خورماتو

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