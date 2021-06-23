مجهولون يستهدفون برجين لنقل الطاقة الكهربائية بين بغداد وحدود محافظة صلاح الدين

2021/06/23 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف مجهولون برجين لنقل الطاقة

الكهربائية بين العاصمة العراقية بغداد

وحدود محافظة صلاح الدين ما ادى الى

انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن

مناطق مختلفة.

وقالت مصادر محلية إن مجهولين فجروا

برجين ل

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