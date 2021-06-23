وزير الداخلية يوجه بإضافة خدمة الـ (SMS) للحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية ابتداءً من الاسبوع المقبل

2021/06/23 | 12:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بإضافة خدمة الـ (SMS) للحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية ابتداءً من الاسبوع المقبل.وقال الغانمي في بيان : من أجل مواكبة التطور العلمي والإلكتروني والسعي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بإضافة خدمة الـ (SMS) إلى الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية ابتداءً من الأسبوع القادم، خلال الحجز وعند اتمامه، وتبليغ المواطن بموعد الحجز والمراجعة من الدائرة المعنية".واضاف سنواصل العمل لمنع أصحاب النفوس الضعيفة من استغلال المراجعين، وهذا اقل واجب نقدمه لأبناء هذا الوطن الذي يستحق أن يكون في مصاف الدول المتقدمة./انتهى9

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