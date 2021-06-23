وزير الموارد المائية : بحر النجف مورد سياحي واقتصادي حيوي

2021/06/23 | 12:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ تفقد وزير الموارد المائية مهدي الحمداني ضمن جولته منخفض بحر النجف برفقة محافظ المدينة لؤي الياسري والكادر الوزاري والمحلي بالمحافظة .واشار الحمداني الى امكانية الاستفادة من منخفض بحر النجف ليكون موردا سياحيا واقتصاديا حيويا.واضاف "ناقشنا العديد من الافكار للنهوض بهذا الموقع الحيوي اضافة الى مناقشة اهمية الحد من تدفق المياه غير المسيطرة عليها كمياه الابار وهي غير نظامية ، الى منخفض بحر النجف من بحيرات الاسماك المنتشرة هناك وكذلك منع تدفق مياه الصرف الصحي ./انتهى

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