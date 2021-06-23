2021/06/23 | 12:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، الأربعاء، إن السلطات أحبطت “محاولة تخريبية” استهدفت مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الذرية.ولم تكشف أي وسيلة إعلام في إيران عن طبيعة هذه المحاولة.ونقلت قناة “تي في برس” المحلية، عن مصادر أمنية، قولها إن المحاولة التخريبية أحبطت بشكل تام.فيما نقلت شبكة “نور نيوز” التابعة لمجلس الأمن القومي عن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: أحبطنا محاولة تخريبية استهدفت مبنى لـ “الطاقة الذرية” first appeared on النور نيوز.

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