2021/06/23 | 12:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، توجه بإضافة خدمة الـ (SMS) للحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية ابتداءً من الاسبوع المقبل.يتبع….

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابتداءً من الاسبوع المقبل..



الحجز على البطاقة الوطنية من خلال خدمة الـ (SMS) first appeared on النور نيوز.

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